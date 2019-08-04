СК начал проверку по факту отравления в детском лагере под Москвой

Следственный комитет начал проверку по факту массовой госпитализации из молодежного центра «Солнечный Олимп» в подмосковной Коломне. Об этом сообщило управление ведомства по Московской области.

С жалобами на боли в животе госпитализированы десять детей и один воспитатель, говорится в сообщении. Всех их проверяют на наличие инфекций.

Ранее о начале расследования по факту массового отравления сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что ведется отбор проб продуктов питания, воды, смывов с рук персонала. Подмосковное управление надзорной службы взяло ситуацию на контроль.