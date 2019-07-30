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Генпрокуратура РФ проверит качество питания в школах

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Генеральная прокуратура России во втором полугодии проведет масштабную проверку питания в школах страны. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Буксман, пишет ТАСС.

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«За последние пять лет в стране зафиксирован рост показателей заболеваемости детей по отдельным видам болезней. Одна из них — несоблюдение санитарных и гигиенических требований в школьных столовых», — отметил он.

По словам Буксмана, в этом виноваты контрольно-надзорные органы.

17 июля в Крыму 49 детей попали в больницу, отравившись в летнем лагере. Как сообщила пресс-служба минздрава республики, всего в связи с отравлением госпитализированы 54 человек. Большинство отравившихся — дети из Казани, рисков для их здоровья не было.

По результатам обследования первых заболевших было установлено, что возбудителем явился норовирус, а дети отравились, предположительно, салатом. 17 июля крымский СК возбудил уголовные дела, прокуратура республики начала проверку по соблюдению санитарных норм.

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