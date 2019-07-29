Почти 30 человек отравились шаурмой в якутском кафе

Массовое отравление шаурмой произошло в Якутии, где за медицинской помощью обратились 27 посетителей одного из кафе. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

По данным сайта kp.ru, в период с 26 по 28 июля в Чурапкинскую центральную районную больницу обратились 27 жителей села Чурапна, в том числе 10 детей. Было установлено, что все они 25–26 июля ели шаурму в местном кафе быстрого питания.

У всех пострадавших медики диагностировали сальмонеллез, их состояние оценивается как стабильное и средней тяжести. В республиканском Минздраве отметили, что в медучреждении имеется всё необходимое для лечения пострадавших.

По факту произошедшего Следственное управление СК России по республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ходе проверки кафе сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в прохождении медосмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд. Также установили несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, сообщает телеканал «360».

Деятельность точки общественного питания приостановлена, пишет «Газета.ру». Пробы пищевых продуктов, смывы с объектов внешней среды и анализы персонала отправлены на экспертизу.

2 июля сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 человек.