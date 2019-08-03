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Роспотребнадзор начал расследование отравления в детском лагере в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование после того, как из детского лагеря «Олимп» в Подмосковье семеро детей попали в больницу. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

По последним данным, всего за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый.

«В настоящее время ведется отбор проб продуктов питания, воды, смывов с рук персонала», — говорится в сообщении. Сотрудники ведомства выехали на место инцидента сразу же после получения информации о случившемся, добавили в пресс-службе.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Дети, отдыхающие в лагере «Олимп» в Коломенском городском округе, госпитализированы из-за кишечной инфекции. Им рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей.

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