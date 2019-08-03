Число отравившихся едой из автоматов Healthy Food достигло почти 100 человек

Число людей, отравившихся в Москве продуктами питания из вендинговых автоматов Healthy Food, достигло 99, говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора в пятницу, 2 августа.

«Всего зарегистрировано 99 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди офисных работников, из них диагноз сальмонеллез установлен у 65 заболевших, из них 38 человек было госпитализировано», — сообщили в ведомстве.

1 августа Гагаринский суд Москвы на три месяца запретил компании Healthy Food торговать едой. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

С 16 июля едой из вендинговых автоматов Healthy Food отравились несколько десятков офисных работников.

Глава компании Дмитрий Пронин в своем Facebook сообщил о приостановке производства еды под маркой Healthy Food. После случившегося от услуг компании отказались 9% клиентов.