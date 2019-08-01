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Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гагаринский суд Москвы на три месяца запретил компании Healthy Food торговать едой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда 1 августа.

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Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360». Представитель суда отметил, что запрет на торговлю едой не означает, что компания не может устранить выявленные нарушения.

Как уточняет РИАМО, в частности, было установлено, что в автоматах появлялась продукция с истекшим сроком годности, на упаковки ставили будущие даты выпуска и увеличивали сроки годности. Кроме того, сырье и еда хранились на производстве без маркировки, некоторые холодильники были неисправны, не соблюдался температурный режим хранения.

С 16 июля едой из вендинговых автоматов Healthy Food отравились несколько десятков офисных работников. Всего пострадали 95 человек, 60 из которых поставили диагноз сальмонеллез.

Глава компании Дмитрий Пронин в своем Facebook сообщил о приостановке производства еды под маркой Healthy Food. После случившегося от услуг компании отказались 9% клиентов, пишет RNS. Вместе с тем, Пронин заявил, что в результате проверки в независимых лабораториях сырья и продукции компании сальмонелла не была обнаружена.

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