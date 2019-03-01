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Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью

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Фото: РИА Новости
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Украина заняла первое место в мире по уровню заболеваемости корью в 2018 году, согласно рейтингу детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Об этом сообщается на сайте организации.

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В прошлом году на территории Украины было зафиксировано более 35 тыс. случаев заболевания, а за первые два месяца 2019 года — 24 тыс. случаев. На втором и третьем местах рейтинга оказались Филиппины и Бразилия, пишет «Федеральное агентство новостей».

В наиболее пострадавших от заболевания областях — Львовской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой — ЮНИСЕФ проводит на Украине плановую иммунизацию, так как вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с корью. В 2018 году от кори скончались 30 жителей Украины.

1 марта стало известно, что в Роспотребнадзоре организовали горячую линию по вопросам кори. Специалисты ведомства с 4 по 18 марта расскажут о профилактике этого заболевания, вакцинации и иммунитете к нему.

В России все чаще фиксируются случаи заболевания. Вирус выявили у жителей Дзержинска и Кстова в Нижегородской области. Два случая зафиксировали в Рязанской области.

15 февраля стало известно, что несколько корпусов Высшей школы экономики планируют закрыть на карантин из-за кори. Как пишет «Газета.ру», 21 февраля 451 студент учебного заведения был отстранен от занятий из-за отсутствия сведений об иммунном статусе по кори.

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