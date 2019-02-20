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Больше 70 млн россиян сделали прививки от гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прививки от гриппа в России сделали более 70,8 млн человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора 20 февраля.

По данным ведомства, вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли 49% населения России. В частности, за счет работодателей прививки сделали больше 50,8 млн человек.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в период с 11 по 17 февраля зафиксировали превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом в 38 субъектах России.

«По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 38 субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации — в 11 городах», — приводит RNS сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в 17 субъектах страны в период с 11 по 17 февраля зафиксировали превышение эпидпорога среди детей до двух лет, в 32 субъектах — среди детей от 3 до 6 лет, в 27 субъектах — от 7 до 14 лет, а также в 40 субъектах среди лиц старше 15 лет. Отмечается, что в указанный период число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом существенно сократилось.

11 февраля Минздрав назвал сроки завершения эпидемии гриппа и ОРВИ.

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