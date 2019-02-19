Ученые из Университета Чикаго (США) заявили, что пожилые люди чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок. По их словам, это обусловлено тем, что с возрастом организм перестает вырабатывать разнообразный набор антител. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Host & Microbe.

Исследователи изучили образцы крови у 12 пожилых добровольцев и 30 молодых людей, недавно получивших прививку от гриппа. Они извлекли из них так называемые плазмобласты, которые представляют собой особый подтип B-клеток, производящих антитела к уже знакoмым вирусам в «прoмышленных» масштабах.

Оказалось, что B-клетки пожилых людей производили слишком малое число относительно слабых антител, которые реагировали на широкий спектр вирусов. При этом плазмобласты молодых людей, напротив, вырабатывали большое число самых разных антител, предназначенных для борьбы с конкретными версиями гриппа.

Ученые отметили, что это исследование объясняет то, почему многие вакцины плохо действуют на пожилых людей. По их словам, в будущем результаты исследования помогут при разработке вакцин от гриппа.

С 4 по 10 февраля для профилактики гриппа и OPBИ в России были полностью закрыты 3839 школ и 1078 детских садов. Министр здравоохранения РФ Вероника Cквoрцoвa заявила, что эпидемия гриппа и ОРВИ в России закончится в середине апреля.