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Ученые разрабатывают защиту для нейроимплантов в мозгу человека

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Будущее наступило: ваш мозг может подвергнуться атаке хакеров.

Такую возможность изучают российские программисты и нейрохирурги Оксфорда.

Учёные разрабатывают технологии защиты нейроимплантов. Это устройство, которое вживляют прямо в конкретный отдел мозга человека.

С помощью электродов врач может корректировать состояние пациента.

Нейроимплант — новейший способ лечения Альцгеймера и болезни Паркинсона. Есть вероятность, что к генератору импульсов подключится хакер. У преступника появится возможность изменить и прервать работу устройства. Представьте, если атаке подвергнется человек с кардиостимулятором?

Но пока можно быть спокойными: нейроимплантов в мире не так много. В России их ставят не больше 40 единиц в год. Впрочем, с годами количество таких пациентов будет расти.

 

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