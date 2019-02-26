Заболеваемость корью выросла в Нижегородской области

Врачи продолжают регистрировать случаи кори в Нижегородской области. Заболевание выявлено у шести человек.

По данным министерства здравоохранения, три случая болезни зарегистрированы в Нижнем Новгороде, два — в Кстове, один — в Дзержинске. Из шести заболевших двое — дети. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе проводятся профилактические мероприятия. В школы запрещен допуск учеников, у которых нет прививки или которые не перенесли заболевание ранее. Врачи уточняют, что охват вакцинацией против кори среди взрослых и детей составляет 95%.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске корью заболели 39 человек. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, которое отказывается от прививок.