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Заболеваемость корью выросла в Нижегородской области

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Врачи продолжают регистрировать случаи кори в Нижегородской области. Заболевание выявлено у шести человек.

По данным министерства здравоохранения, три случая болезни зарегистрированы в Нижнем Новгороде, два — в Кстове, один — в Дзержинске. Из шести заболевших двое — дети. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе проводятся профилактические мероприятия. В школы запрещен допуск учеников, у которых нет прививки или которые не перенесли заболевание ранее. Врачи уточняют, что охват вакцинацией против кори среди взрослых и детей составляет 95%.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске корью заболели 39 человек. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, которое отказывается от прививок.

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