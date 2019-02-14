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Пять случаев заболевания корью зафиксировали в Севастополе

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Медики сообщают о пяти случаях заболевания корью в Севастополе. Все горожане заболели после поездок за границу.

По данным врачей, все случаи зарегистрированы с конца 2018 года. Корью заболели трое взрослых и двое детей, которые незадолго до болезни были за границей. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В городскую больницу №1 в начале 2019 года поступило около 200 доз вакцин против кори, которые были использованы в очагах заболеваемости. Город закупит еще около 3 тыс. доз вакцины, они поступят в медицинские учреждения до начала марта.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о значительном увеличении числа случаев завоза кори из других стран в 2018 году. По мнению врачей, это связано с недостаточной и неравномерной вакцинацией населения. Распространению кори на территории РФ препятствует достаточный уровень иммунитета у населения.

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