Религиозное сообщество стало очагом вспышки кори в Новосибирске

Напряженная эпидемиологическая ситуация по кори складывается в Новосибирске. По данным на 21 февраля вирус подхватили 39 человек, среди них есть дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В нескольких школах введен карантин из-за кори.

Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, почти все члены которого отказываются от прививок и иммунизации своих детей. По мнению специалистов, это увеличивает риск распространения кори в Новосибирской области, передает vn.ru.

Единственным способом обезопасить себя от эпидемии кори является вакцинация в детском возрасте с последующей ревакцинацией. Об этом заявила старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ «Детских инфекций», кандидат медицинских наук Ирина Фридман. Она напомнила, что «истоки антипрививочной кампании» находятся в Европе, и подчеркнула, что большинство противников прививок после беседы с врачами меняют свою позицию.