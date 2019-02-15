Рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Волгоградской области

Медики зафиксировали рост числа пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями в Волгоградской области. В основном болеют дети.

По данным специалистов, рост заболеваемости по сравнению с 2018 годом отмечается по коклюшу, туберкулезу, педикулезу и гриппы. На несовершеннолетних жителей Волгоградской области приходится более 76% выявленных случаев болезни. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

При этом в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года снизилась заболеваемость острыми гепатитами, сифилисом, инфекциями верхних дыхательных путей и острыми кишечными инфекциями.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост заболеваемости корью. В 2018 году врачи выявили 54 случая болезни. Всего выявлено 33 очага инфекции.