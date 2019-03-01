Роспотребнадзор организовал «горячую линию» по кори

В Роспотребнадзоре организовали «горячую линию» по вопросам кори. Специалисты ведомства с 4 по 18 марта расскажут о профилактике этого заболевания, вакцинации и иммунитету к нему.

По телефонам «горячих линий» и в консультационных пунктах для потребителей на местах пройдут приемы. Все желающие получат информацию о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшими.

«Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний», — сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу, 1 марта.

В России всё чаще фиксируются случаи заболевания. Вирус выявили у жителей Дзержинска и Кстова в Нижегородской области. Два случая зафиксировали в Рязанской области. 15 февраля стало известно, что несколько корпусов Высшей школы экономики планируют закрыть на карантин из-за кори. Как пишет «Газета.ру», 21 февраля 451 студент учебного заведения был отстранен от занятий из-за отсутствия сведений об иммунном статусе по кори.