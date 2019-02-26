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В Роспотребнадзоре назвали время ухода вируса гриппа из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ в России пошла на спад, эпидпроцесс завершится в апреле. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что в стране продолжат проводить противоэпидемические мероприятия. По прогнозам специалистов, «эпидситуация с вирусом гриппа» должна закончиться в первые недели апреля, пишет RT.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», похожий прогноз ранее дала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Руководитель ведомства отметила, что в связи с вакцинацией населения уровень заболеваемости и смертности из-за гриппа в России снизился. С 2006 года показатель заболеваемости снизился более чем в 13 раз. Охват населения вакцинацией, по ее словам, увеличился в 2,5 раза.

20 февраля Роспотребнадзор сообщил, что прививки от гриппа в России сделали более 70,8 млн человек.

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