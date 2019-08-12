Число заболевших корью украинцев превысило 57 тыс. человек с начала года

Сначала года 57,1 тыс. жителей Украины заболели корью, из них 18 умерли от осложнений. Об этом 12 августа сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Только за прошедшую неделю корью заразились 261 человек, в том числе 93 ребенка. При этом худшая статистика наблюдается в Киеве.

«С 28 июля по 9 августа больше новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (41 больной: 34 взрослых и 7 детей), Киевской (20: 17 взрослых и 3 детей), Херсонской (18: 14 взрослых и 4 ребенка), Хмельницкой (17: 9 взрослых и 8 детей) и Волынской (15: 7 взрослых и 8 детей) областях», — говорится в сообщении минздрава.

В ведомстве украинцев настоятельно призывают сделать прививки, особенно детям и жителям районов, где наблюдается вспышка заболеваемости.

Региональные власти просят «проводить спецоперации по преодолению вспышек кори» и побуждать людей соблюдать календарь прививок, то есть своевременно получать обе дозы вакцинации.

По данным на 1 июля число заболевших корью на Украине составляло 55 тыс. человек. Ранее власти отменили возрастные ограничения на прививку — теперь получать вакцину могут взрослые любого возраста и дети старше шести месяцев.

В марте детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил Украину на первое место в мире по уровню заболеваемости корью в 2018 году.