Названы регионы-лидеры по числу больных вирусным гепатитом

Чукотский автономный округ стал регионом с самим высоким числом пациентов с вирусным гепатитом в России, говорится в статистике, подготовленной Минздравом.

Так, на конец 2018 года в этом регионе уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения, пишет RT во вторник, 13 августа.

На втором месте Магаданская область с 2068,8 случая на 100 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (1863). Далее идут Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

Меньше всего заболевших проживает в Липецкой области — 50,6 на 100 тыс. населения, Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).

По данным Минздрава, всего в 2018 году в России проживало 916 884 носителей вирусного гепатита, что на 24,1 тыс. больше, чем годом ранее.

В целом по стране уровень заболеваемости в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения, а в 2017 году — 607,9 случая.

Вирусный гепатит — это воспаление печени, вызываемое одним из пяти вирусов гепатита: A, B, C, D и E.

Ранее в июле в Роспотребнадзоре рассказали, что более 3,5 млн жителей России больны хроническим гепатитом С. Больше всего больных в возрастной группе 35–50 лет.