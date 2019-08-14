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Ученые назвали продукты для защиты курильщиков от рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Черника, яблоки и брокколи являются отличными средствами для защиты курящих людей от рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии, сообщает журнал Nature.

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Богатые флавоноидами — пигментами растительного происхождения — продукты способны защитить страдающих от зависимости к никотину людей также и от сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие более 55 тыс. человек в возрасте от 56 до 60 лет. При анализе данных ученые выяснили, что риск заболеваний, кроме того, снижают чай и апельсины, передает «Газета.ру».

При этом уточняется, что в целом, речь идет о любых продуктах растительного происхождения. Также в исследовании говорится, что такие продукты способны защитить людей от пристрастия к алкоголю.

Американские ученые из Университета Брауна ранее рассказали, что пища, богатая витамином А, может сократить риск возникновения рака кожи.

31 мая сообщалось, что Минздрав поддержал запрет кальянов в местах общественного питания, поскольку их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.

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