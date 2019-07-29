Названа причина появления рака у увеличивших грудь россиянок

Эксперты рассказали, почему у россиянок возникает большой риск возникновения редкой и агрессивной формы рака после увеличений груди. Об этом 28 июля сообщила «Газета.ру».

Выяснилось, что причиной анапластической крупноклеточной лимфы стали текстурированные имплантаты ирландской компании Allergan с оболочкой Biocell.

По словам пластического хирурга Ирины Василенко, в стране пока нет официальной статистики заболеваемости, но именно эти импланты используются очень активно.

Помимо этого издание привело данные Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В них говорится, что с 2011 года из 573 отчетов о болезни, связанных с увеличением текстурированными имплантами, 481 случай был связан с установкой имплантов Allergan.

Хирург предупредила, что постоянные тянущие, ноющие боли в области импланта и вокруг груди, а также увеличение лимфатических узлов должны стать поводом для обращения к медикам.

27 июля ученые объяснили смертность женщин с широкой талией.