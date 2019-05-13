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Умерла известная пластическими операциями телезвезда Эльза Паттон

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Фото: youtube.com
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Звезда американского реалити-шоу «Реальные домохозяйки Майами» Эльза Паттон, знаменитая в том числе количеством пластических операций, скончалась в возрасте 84 лет. Родные покойной попросили поклонников поднять в память о ней бокал шампанского.

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Здоровье «Мамы Эльзы», как ее называли другие участницы шоу, было подорвано смертью супруга, с которым она прожила 50 лет, пишет издание Daily Mail. После его кончины в феврале она начала болеть.

Паттон снималась в реалити-шоу, рассказывающем о праздной жизни богатых дам, вместе с дочерью Марисоль в период с 2011 по 2013 год. Она часто обращалась к косметологам и пластическим хирургам и до участия в программе, но став телезвездой, начала делать это еще активнее, пишет сайт kp.ru.

Из-за многочисленных подтяжек и инъекций она изменилась до неузнаваемости, но до последнего времени охотно посещала светские мероприятия и с удовольствием общалась с журналистами.

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