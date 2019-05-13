Прямой эфир

Американская актриса Дорис Дэй умерла в 97 лет

0
Фото: TASS/AP
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса, певица и активная защитница животных Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни, сообщает агенство Associated Press в понедельник, 13 мая.

Она скончалась рано утром в своем доме в долине Кармель, штат Калифорния. По данным издания, в этот момент артистка была в окружении близких.

«Дэй находилась в отличном физическом состоянии для своего возраста, пока недавно не заболела серьезным случаем пневмонии, который и привел ее к смерти», — сказано в сообщении Фонда защиты животных Дорис Дэй.

3 апреля артистка отпраздновала свой 97-й день рождения. Поздравить ее пришли почти три сотни поклонников.

За свою карьеру Дэй снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Бедствие Джейн» и лента Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал». Ее успех начался с картины «Роман в открытом море» 1948 года выхода. В 1960 году она была номинирована на «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Телефон пополам».

Как актриса она стала самой успешной женщиной-кинозвездой в начале 1960-х годов. Кроме того, она записала более 650 песен с 1947 по 1967 год, что сделало ее одной из самых популярных и признанных певиц XX века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США умерла звезда сериала «Твин Пикс»
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017