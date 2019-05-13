Американская актриса Дорис Дэй умерла в 97 лет

Американская актриса, певица и активная защитница животных Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни, сообщает агенство Associated Press в понедельник, 13 мая.

Она скончалась рано утром в своем доме в долине Кармель, штат Калифорния. По данным издания, в этот момент артистка была в окружении близких.

«Дэй находилась в отличном физическом состоянии для своего возраста, пока недавно не заболела серьезным случаем пневмонии, который и привел ее к смерти», — сказано в сообщении Фонда защиты животных Дорис Дэй.

3 апреля артистка отпраздновала свой 97-й день рождения. Поздравить ее пришли почти три сотни поклонников.

За свою карьеру Дэй снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Бедствие Джейн» и лента Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал». Ее успех начался с картины «Роман в открытом море» 1948 года выхода. В 1960 году она была номинирована на «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Телефон пополам».

Как актриса она стала самой успешной женщиной-кинозвездой в начале 1960-х годов. Кроме того, она записала более 650 песен с 1947 по 1967 год, что сделало ее одной из самых популярных и признанных певиц XX века.