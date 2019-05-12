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Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

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Фото: dagstadion.narod.ru
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Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

71-летний мужчина находился в одной из больниц Москвы, где проходил лечение от тяжелого заболевания. После падения он впал в кому, пережив инфаркт. Медики приняли решение доставить Сафарова в НИИ имени Склифосовского.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В советское время Сафаров играл за несколько футбольных клубов на позиции защитника. В середине 90-х годов стал тренером махачкалинского «Анжи».

Ранее в мае пережившие клиническую смерть рассказали о своих ощущениях. Некоторые описали происходившее с ними как глубокий сон после утомительного дня, другие поведали о чувстве абсолютного спокойствия.

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