Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

71-летний мужчина находился в одной из больниц Москвы, где проходил лечение от тяжелого заболевания. После падения он впал в кому, пережив инфаркт. Медики приняли решение доставить Сафарова в НИИ имени Склифосовского.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В советское время Сафаров играл за несколько футбольных клубов на позиции защитника. В середине 90-х годов стал тренером махачкалинского «Анжи».

Ранее в мае пережившие клиническую смерть рассказали о своих ощущениях. Некоторые описали происходившее с ними как глубокий сон после утомительного дня, другие поведали о чувстве абсолютного спокойствия.