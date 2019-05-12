В США умерла звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», скончалась от рака в возрасте 72 лет.

О смерти Липтон сообщили ее дочери – Кидада и Рашида Джонс, дети от брака с музыкальным продюсером Куинси Джонсом, пишет издание Los Angeles Times. «Каждый момент, проведенный вместе с ней, был счастьем для нас», — говорится в заявлении дочерей актрисы.

Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке, начала работать моделью в 15 лет, а в 19 дебютировала на телевидении в комедийном сериале «Шоу Джона Форсайта», после чего появлялась в таких сериалах, как «Колдунья», «Час Альфреда Хичкока» и «Вирджинец».

В 1971 году за роль в сериале «The Mod Squad» получила престижную премию «Золотой глобус». В 1989 году Липтон снялась в культовом телесериале «Твин Пикс». В третьем сезоне сериала она снова снялась в 2017 году.