Уколоться и забыться: потенциальные красотки ложатся под нож и в жидкий азот

Лето — горячая пора у стилистов, косметологов и других специалистов индустрии красоты: у их клиентов просыпается желание почистить перышки, заняться совершенствованием внешности. Главное при этом, как обычно, — не навредить здоровью. Новые способы «улучшайзинга» появляются каждый год, и в них довольно сложно не запутаться. А некоторые популярные процедуры, увы, еще и небезопасны. После того как в мае стало известно о заражении ВИЧ-инфекцией сразу двух поклонниц так называемого вампирского лифтинга, «Известия» решили составить список бьюти-вмешательств, которые могут представлять угрозу.

Вампирский лифтинг: опасные процедуры

Многие пользователи соцсетей следят за жизнью мировых знаменитостей в надежде узнать секреты их красоты и молодости. Те, кто подписан на американскую телезвезду Ким Кардашьян, знают о ее любви к вампирскому лифтингу. В ходе этой процедуры у пациента берется кровь и разделяется в центрифуге на элементы. Для вампирского лифтинга косметологу нужны только плазма и тромбоциты. Их смешивают с гиалуроновыми филлерами и наносят состав на кожу лица. Далее аппарат с насадками в виде нескольких миниатюрных игл прокалывает эпидермис, проникая на глубину от 0,5 до 2,5 мм. Во время бьюти-экзекуции лицо покрыто кровяными капельками и разводами, отсюда и название — вампирский лифтинг.

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Процедура обещает эффект шлифовки и подтяжки кожи, решение проблемы расширенных пор, придания тонуса. Среди поклонниц кровавой процедуры числится и топ-модель Жизель Бюндхен. А еще селфи «вампирского» лица очень эффектно выглядят в Instagram! Как тут удержаться?

Рекомендации знаменитостей иногда оказываются решающими, поэтому даже для такой пугающей процедуры нашлись желающие. Как минимум двум из них уже пришлось сильно пожалеть. Неназванные посетительницы центра красоты VIP Spa в американском Альбукерке заразились ВИЧ после вампирского лифтинга. Возможно, иглы, которыми делались кожные проколы, не были одноразовыми? Пока об этом ничего не известно , но департамент здравоохранения штата Нью-Мексико рекомендовал всем, кто делал инвазивные процедуры в ныне закрытом властями VIP Spa сдать анализы крови на вирус иммунодефицита, гепатита В и С.

Перманентный макияж: следите за иглами

Процедура перманентного макияжа переживает ренессанс. Современные техники и красители (и, соответственно, результаты) не имеют ничего общего со страшным татуажем образца 1990-х. Благодаря этому перманент на лице постепенно теряет статус бьюти-моветона и всё больше интересует современниц. Еще бы, кому не хочется на протяжении года-двух просыпаться уже при полном параде, с естественно выглядящим макияжем век, бровей и губ?

Но переживая за будущий оттенок губ и форму стрелок на веках, важно не забыть о более критичном моменте: использовании одноразовых игл. В хорошей студии перманентного макияжа упаковка с иглами для работы будет обязательно вскрыта на глазах у клиентки, а сам аппарат для тату будет покрыт одноразовым полиэтиленовым чехлом. Если нет гарантии, что инструменты — одноразового использования, «долгоиграющий» макияж будет опасен так же, как и вампирский лифтинг. То же самое относится к уколам ботокса, введению филлеров, мезотерапии.

красота Фото: Global Look Press/Elena Sikorskaya

Бразильские ягодицы: выживают не все...

Самая опасная бьюти-процедура в мире — бразильская подтяжка ягодиц. Эта хирургическая операция убивает одного из 3 тыс. пациентов. Пока это не останавливает желающих лечь под скальпель. Вмешательство, цель которого — придать пятой точке более выразительные формы, характерные для латиноамериканок, подразумевает липосакцию (откачку жира с тех участков, где он нежелателен), и липофиллинг (введение полученного материала туда, где он эстетически нужнее). Таким образом, можно одновременно избавиться от, например, жировых отложений на талии и придать округлость ягодицам. В другом варианте бразильские формы просто создают путем введения в филейную часть большого количества филлеров на основе плотной гиалуроновой кислоты.

В американской ассоциации пластических хирургов связывают большое количество осложнений и летальных исходов после процедуры с двумя факторами. Первый — вмешательство всё чаще проводят неспециалисты. Второй — в ягодицы вводят вещества, не предназначенные для этого (например, жидкий силикон).

Несмотря ни на что, бразильский лифтинг очень популярен. Чтобы не платить большие суммы, которые запрашивают опытные хирурги, некоторые решают поискать бюджетные альтернативы и, на свою беду, находят их.

В январе 2019 в нью-йоркском Бронксе арестовали женщину, не имевшую врачебной лицензии. Кустарь-косметолог закачала в ягодицы пациентки силикон, что привело к ее гибели. Лжеспециалисту было предъявлено обвинение в убийстве.

Иногда за дешевизной гоняются и те, кому это не положено по статусу. Американская хип-хоп-певица Карди Би в одном из интервью рассказала, что однажды по дешевке закачала в зад филлеры. По словам звезды, она никогда в жизни не испытывала такой боли, а ягодицы сочились кровью в течение пяти дней.

красота Фото: Depositphotos

Радоновые СПА: может, не надо?

Большинство исследователей склоняются к тому, что высокие концентрации радона могут вызывать рак легких , но это не мешает тысячам людей по всему миру ежегодно отправляться на радоновые СПА-курорты. Благо, возможность принять радоновые ванны есть во многих странах мира (в России тоже).

Считается, что вдыхание радона, радоновые ванны или питье радоновых вод могут излечивать от боли при артрите, фибромиалгии и других хронических заболеваниях. Действительно, есть данные, что радоновая терапия лечит боль эффективнее, чем плацебо. Но стоит ли отправляться в СПА, которое может избавить от одной проблемы, наградив другой?

Рыбный педикюр: не дайте себя съесть

Сделать фиш-педикюр можно на многих курортах, и для этого не нужна предварительная запись: аквариумы с рыбками гарра руфа часто стоят прямо на популярных пешеходных улицах. Рыбы набрасываются на загрубевший эпителий стоп как на вкуснейшее лакомство, и за полчаса, болтая ногами в аквариуме, можно получить вполне сносный и зрелищный педикюр.

Даже у людей, далеких от медицины, сразу возникает много вопросов. Как стерилизуют воду в емкостях? Не передают ли рыбы инфекции от клиента к клиенту? Ответа на них нет, поэтому, например, в нескольких американских штатах предпочли запретить фиш-педикюр.

красота Фото: Global Look Press/Grant Falvey

Помимо прочего, сомнения вызывают и «профессиональные навыки» рыб. Вдруг чешуйчатые педикюрщицы слишком увлекутся процессом и отхватят лишнего? Прецеденты были. Например, жительница Нью-Йорка лишилась всех ногтей, после того как рыбы повредили ногтевой матрикс, обгладывая пальцы.

Криотерапия: мерзнуть почем зря

Криотерапия тела подразумевает нахождение в помещении или капсуле, заполненным жидким азотом. Температура при этом составляет -90С и ниже. Предположительно, процедура избавляет от болей, подтягивает кожу и даже повышает иммунитет.

В 2016 году необычная процедура привлекла внимание американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В FDA сообщили, что не обладают никаким подтверждением эффективности криотерапии против заявленных заболеваний.

В свою очередь, Американская академия дерматологии напомнила любителям СПА-процедуры, что экстремально низкие температуры могут привести к обморожению. Это уже случилось с американским спринтером и олимпийским чемпионом Джастином Гэтлином, который соблазнился криотерапией.

Пирофорез: для тех, кто замерз после криотерапии

Пирофорез — это лечение волос огнем. Согласно описанию, процедура возвращает шевелюре здоровый, ухоженный вид и подходит для любого типа волос, но дает лучший результат на ломких, поврежденных и секущихся прядях.

Технически пирофорез представляет собой стрижку волос открытым огнем, с предварительным нанесением вспомогательных лечебных составов. На длинные ножницы наматывают пропитанные спиртом ватные тампоны, поджигают их и последовательно обрабатывают пряди. Заявлено, что при этом посеченные кончики сгорят, а оставшаяся длина обогатится питательным составом.

Пирофорез был изобретен и запатентован в России, хотя похожие техники существовали издавна в традициях разных народов (скажем, стрижка огнем свечи в Южной Америке).