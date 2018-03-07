Половина проверенных косметологов работают с нарушениями

Около половины салонов красоты и косметологических клиник, проверенных в 2017 году, работали с нарушениями. Речь о некачественном ботоксе и проведении процедур, например «уколов красоты», без лицензии, рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре. Сейчас служба может проводить внеплановые проверки только по жалобам клиентов. Однако ситуация изменится, когда ей разрешат проводить контрольные закупки — законопроект о «тайных ревизорах» Госдума недавно приняла в первом чтении.

За минувший год Росздравнадзор в 33 регионах провел около 260 внеплановых проверок медицинских организаций, оказывающих косметологические услуги. Нарушения обнаружили почти в половине случаев (44%). Среди них — проведение процедур без лицензии, некачественные материалы (в том числе ботулотоксин, то есть ботокс). Чаще всего ревизоры приезжали в салоны Свердловской, Волгоградской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областей.

— Осуществление медицинской деятельности по косметологии без специального разрешения (лицензии) является незаконным и влечет административную ответственность в соответствии с КоАП РФ, — отметили в Росздравнадзоре.

В службе добавили, что имеют право проводить внеплановые проверки только по жалобам клиентов. В Росздравнадзоре рассчитывают, что в этом году будет принят закон о контрольных закупках, который позволит без предупреждения направлять к косметологам «тайных ревизоров». Они выяснят, к примеру, имеют ли право салоны и клиники делать «уколы красоты» — инъекции всевозможных препаратов на основе ботулотоксинов (ботокс. — «Известия») или гиалуроновой кислоты.

Согласно ст. 14.1 КоАП РФ, штрафы для юрлиц за предпринимательскую деятельность без лицензии — от 40 тыс. до 50 тыс. с конфискацией «орудий производства и сырья или без таковой». За грубое нарушение лицензионных требований — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказывал в интервью «Известиям», что, «желая получить дополнительные доходы, некоторые организации начинают оказывать такие услуги без разрешения, а потом пациенты поступают к врачам с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают. Это аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны».

Законопроект, позволяющий службе делать контрольные закупки, в декабре 2017 года в Госдуму внесло правительство. В феврале он был принят в первом чтении. Помимо косметологических услуг, «тайные покупатели» от Росздравнадзора смогут проверять в том числе правила продажи лекарств по рецептам, законность оказания других платных медицинских услуг.

— Обращения и жалобы граждан по поводу некачественного оказания медицинских услуг стали поступать регулярно, — рассказал «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов. — В государственной сфере контроль ведется постоянно, а в коммерческой не удается полностью обеспечить соблюдение медицинской этики, проведение исключительно качественного лечения и диагностики. В связи с этим мы считаем наиболее рациональным наделить Росздравнадзор правом проводить контрольные закупки. Это необходимо, чтобы защитить здоровье и благосостояние населения.

Член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт считает, что контрольные закупки излишни. Врачи-косметологи в специализированных салонах и клиниках получают сертификаты, а салоны — лицензию. То есть они проходят проверку и не будут использовать некачественные препараты, а частных специалистов, работающих дома и зачастую без сертификатов, отследить нет возможности, считает она.

— Конкуренция в сфере косметологических услуг жесткая, поэтому салоны не пойдут на риски, используя некачественное оборудование, лекарства или инъекции, — полагает Александра Гонт.

Согласно приказу Минздрава № 707н «Об утверждении квалификационных требований...», косметологи должны иметь высшее образование по специальности или пройти профессиональную переподготовку по направлению «Косметология» (при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Дерматовенерология»). Они обязаны повышать квалификацию раз в пять лет.

В Минздраве не смогли предоставить оперативный комментарий.