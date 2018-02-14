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Право на ошибку

За что по закону несет ответственность врач и что ждет медиков и пациентов после грядущих изменений в законодательстве, эксперты рассказали на круглом столе «Известий»
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Фото: Getty Images/Jonathan Kirn
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Врачей в ближайшее время ждут несколько новшеств: введение четких критериев медицинской помощи, переход на непрерывное образование и внеочередная аккредитация в случае жалоб со стороны пациентов. Смогут ли новые законопроекты Минздрава обезопасить пациентов от некачественного лечения, а медиков от тюрьмы, есть ли у них право на ошибку и почему уголовное преследование приведет к тому, что нас просто перестанут лечить? Ответы на эти вопросы на круглом столе «Известий» дали врачи, юристы и чиновники.

 

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Неосторожная форма вины

«Известия»: История гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам из-за смерти пациента, вызвала небывалый резонанс в обществе и высветила две важные проблемы: ответственность врача и одновременно его незащищенность. Но тут важно определиться с терминами. Понятие «врачебная ошибка» не закреплено в российском законодательстве. Что все же является ошибкой и поводом для обращения в суд?

Сергей Готье, директор ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И Шумакова» Минздрава РФ, главный трансплантолог Минздрава РФ: Вся моя жизнь связана с инвазивными процедурами, с хирургией. Врачебная ошибка — это ситуация, когда врач ставит диагноз, несколько отличный от того, что есть на самом деле, и лечит так, как нужно лечить не ту болезнь, в соответствии с клиническими рекомендациями, со своим опытом, стандартами.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 
Сергей Готье, директор ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И Шумакова» Минздрава РФ, главный трансплантолог Минздрава РФ

Иногда весь диагностический комплекс свидетельствует об одном, а болезнь другая, а от этого зависит результат лечения. В этом и кроется врачебная ошибка, потому что хотели как лучше. Такую ситуацию можно назвать добросовестным заблуждением врача. Но, к сожалению, мы не гарантированы от ошибок, даже несмотря на то что сейчас существуют огромные возможности сопровождать лечебный процесс справочными электронными базами.

Михаил Федотов, глава СПЧ: Применительно к делу Елены Мисюриной мы рассуждаем о врачебной ошибке. А была ли она? Врачебные ошибки бывают разные. Тот, кто предлагает сажать в тюрьму за врачебные ошибки, должен примерить ситуацию и на себя. Ведь бывают и следственные ошибки, и судебные и т.д.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 
Михаил Федотов, глава СПЧ

Вадим Клювгант, вице-президент Адвокатской палаты Москвы, партнер КА Pen & Paper: Врачебная ошибка — понятие не формализованное, но достаточно устоявшееся, общеупотребительное обыкновение. Мне кажется, что оно заключается в субъективном отношении врача к тому, что он делал. Есть умышленная вина: хотел причинить вред или допускал его. Это крайне редкие случаи. Чаще всего действия врача, которые приводят к каким-то последствиям, связаны с другим — хотел как лучше, но ошибся. Не было желания причинить вред здоровью, тем более жизни. Но если мог и должен был предвидеть последствия, то в уголовном праве это называется неосторожной формой вины.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 
Вадим Клювгант, вице-президент Адвокатской палаты Москвы, партнер КА Pen & Paper

Дмитрий Костенников, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения: Когда мы говорим об изменении законодательства, мы должны исходить из необходимости обеспечения справедливого баланса прав врача и пациента. Совершенно очевидно, что ошибка – это добросовестное заблуждение, и за это нельзя человека посадить в тюрьму. Но если имеет место преступная небрежность или легкомыслие – это уже сейчас основания для привлечения медика к ответственности. 

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Составляющие таких преступлений достаточно четко сформулированы в Уголовном кодексе. Нужно ли дополнительно что-то вносить? Возможно. Но это требует очень глубокой дискуссии с правоведами. Нельзя забывать слова, приписываемые еще Петру I: в законах порядки писаны, а случаев в них нет. Поэтому превратить Уголовный кодекс в справочник практически невозможно, да и не нужно.

Особо нужно отметить, что министерством разработан законопроект, согласно которому врач, допустивший ошибку (именно ошибку, а не халатность), должен быть в определенных случаях направлен на дополнительное обучение и переквалификацию.

 

Бремя ответственности

«Известия»: Кто должен нести ответственность, если что-то пошло не так — врач или лечебное учреждение?

Дмитрий Костенников: И врач, и лечебное учреждение. Если вы имеете в виду ответственность врача за свои действия в дисциплинарном или уголовном порядке, речь идет об ответственности врача. Если говорить о возмещении вреда, причиненного пациенту в денежном выражении, морального вреда, как правило, речь идет о медицинской организации. Но всё зависит от конкретных обстоятельств.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 
Дмитрий Костенников, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения

Вадим Клювгант: Следственный комитет уже не первый год активно продвигает идею уголовной ответственности юридических лиц. Мы, адвокатское сообщество, этому как можем сопротивляемся. Совет по правам человека с нами солидарен.

«Известия»: Если врач не нарушал трудовую дисциплину, добросовестно лечил пациента, но произошло осложнение и человек умер, можно ли в этой ситуации говорить об уголовной ответственности врача?

Вадим Клювгант: Можно лишь при наличии всех признаков состава преступления, то есть основания уголовной ответственности за действие или бездействие (оно тоже может быть преступным). Есть, например, ст. 238 УК, которую пытались применить к Елене Мисюриной. А есть ст. 124 обратного характера — «Неоказание помощи больному». Должны быть доказаны вина и причинно-следственная связь между действием (бездействием) врача и последствиями: «после этого» — не значит «вследствие этого».

Марина Лесникова, замдиректора правового департамента Минздрава: Если поведение врача правомерно, ответственности быть не может, то есть негативные последствия могут быть либо результатом правонарушения, когда врач что-то нарушил, либо по сути несчастным случаем, когда предусмотреть вред было невозможно.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Марина Лесникова, замдиректора правового департамента Минздрава

Сергей Готье: Если мы говорим об инвазивных манипуляциях, несущих определенный риск выполнения, всегда нужно учитывать соотношение показаний к этому и противопоказаний. Но иногда складывается ситуация, когда при имеющихся противопоказаниях, например, связанных с опасностью кровотечения, необходимость выполнения данной манипуляции все-таки превалирует. Такие вещи трудно оценить, если они заканчиваются чем-то неприятным – не обязательно смертью, а осложнением. Но процент осложнений запрограммирован в конкретной манипуляции. Я имею в виду пункции и даже применение лекарственных препаратов.

Даниил Строяковский, заведующий отделением химиотерапии Московской городской онкологической больницы № 62, гематолог: Для любой манипуляции существует процент ошибок, неудач и смертей. Чем больше человек это делает, тем выше статистическая вероятность, что он рано или поздно напорется на редчайший случай, который приведет к гибели больного. И если врач будет находиться под дамокловым мечом уголовной ответственности, это ужас.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Даниил Строяковский, заведующий отделением химиотерапии Московской городской онкологической больницы № 62, гематолог

Михаил Федотов: Даже когда берут кровь из пальца, есть риск. Вадим Владимирович абсолютно прав: всё зависит от наличия и формы вины. Если врач видит, что больной нуждается в срочной операции, и думает: «Сегодня пятница. Ничего, потерпит до понедельника», то здесь есть косвенный умысел. Врач не хочет, чтобы пациент умер, но допускает это и относится к этому совершенно безразлично.

Мне кажется, что подобные дела должны рассматриваться судьей с участием присяжных из числа медиков. В коммерческих судах досоветского периода в присяжные брали экспертов в той ли иной сфере.

Вадим Клювгант: Давайте для начала реанимируем суд присяжных как таковой.

Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора: В Уголовном Кодексе РФ содержится 8 статей, устанавливающих уголовную ответственность граждан при осуществлении медицинской  деятельности. Это статьи 109,118, 122, 123, 124,  235,  238, 293.

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 7 статей посвящены деятельности специалистов в сфере охраны здоровья граждан. Ни одна из них не  касается нарушений при непосредственном выполнении медицинскими работниками должностных обязанностей и иных обязательных требований, связанных с осуществлением медицинской деятельности.

Росздравнадзор проработал вопрос введения ответственности за нарушение обязательных требований порядков оказания медицинской помощи, в том числе для медиков, непосредственно работающих с пациентами, а также введения административной ответственности за нарушение медицинским работником установленных порядков проведения медицинских экспертиз. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора

 

Рискуя жизнью

«Известия»: Медицина — наука неточная, всегда есть риск. Это понимают и врачи, и пациенты. Но если начинают возбуждать уголовные дела, то врачи попытаются сделать всё, чтобы минимизировать этот риск. Например, отказаться от тяжелого больного. Есть сейчас такая проблема?

Сергей Готье: У нас врачи все-таки не боятся тяжелых больных и сложных манипуляций.

Дмитрий Костенников: Помните, как ОМОН врывался в 20-ю больницу, «дело трансплантологов»? А трансплантология развивается.

Сергей Готье: Ну как раз, когда ОМОН врывался, она и упала на колени. Страх перед тем, что на тебя «наедут», реален. Года четыре назад к нам обратился прокурор одного из районов Москвы с просьбой помочь его отцу — 74 года, сердечная недостаточность. Мы пересадили сердце отцу прокурора и с тех пор большие друзья. Или нам надо было испугаться и отказаться?

Мы еще рискуем, потому что к нам обращаются обреченные люди. Иногда на нас тоже пишут жалобы.

Даниил Строяковский: Медицинская наша работа очень зарегулирована приказами Минздрава, горздрава, Росздравнадзора, Роспотребнадзора. А сейчас на медиков обрушилась еще и угроза сесть в тюрьму за каждую ошибку.

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Что такое ошибка? Это ведь не только неправильно проведенная манипуляция. Это понятие намного шире. Если провели химиотерапию, не соответствующую современным стандартам, но лучшими препаратами, из тех, что у нас были, —  это ошибка? Больная прожила не три года, как должно быть по медиане выживаемости, а год или полтора. Это ошибка или нет? А причина в том, что просто не было лекарств, которыми надо было лечить. Их не купили, потому что нет бюджета. Врачам устно говорят: «Ребята, вы этот препарат не назначайте, потому что его всё равно нет, рецепты не будут обеспечены». Это ошибка или не ошибка? Если ошибка, тогда всех нас надо давным-давно посадить за эти «врачебные ошибки».

А еще мы больного не видим. У нас 80% времени уходит на заполнение бумаг — эти таблицы заполни, там распишись, это сделай. Когда больными заниматься?

Вадим Клювгант: Если нас будут пугать такими делами, как дело Елены Мисюриной, трудно будет осуждать медиков за дополнительную, порой избыточную, осторожность при принятии решений. Если не будут объявляться кампании по борьбе с «врачами-вредителями», профессионализм в докторе будет превалировать. У него будет желание вылечить человека, оказать помощь, за которой человек обратился.

Здравоохранение – это обязанность государства, оно обязано создать условия врачу для нормальной работы, а не сводить всё к его персоне.

 

Охота на ведьм или борьба за качество

«Известия»: По данным Следственного комитета, в 2017 году возбуждено 1791 уголовное дело против врачей. В 2016 году таких дел было вдвое меньше. С чем это связано – медики стали хуже работать или все же началась «охота на ведьм»?

Дмитрий Костенников: Мне приходилось разговаривать с сотрудником Следственного комитета: в год поступает примерно 3 тыс. жалоб с просьбами привлечь к уголовной ответственности врача либо в связи со смертью пациента, либо по еще каким-то обстоятельствам. Но в год возбуждается не такое уж большое количество дел в целом по стране – порядка 200. До суда доходит в разы меньшее количество дел. Никакой кампанейщины нет. Но здесь всегда нужно исходить из определенного баланса интересов и защищенности врача и пациента.

Я сталкивался и с этой проблемой, и с обращениями правозащитников уменьшить тяжесть уголовной ответственности и даже декриминализировать деяния, которые предусмотрены УК за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. Они считают, что эти правила и наличие уголовной ответственности побуждают врача бояться назначать наркотические средства.

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Однако никто не снимал и проблему утечки в незаконный оборот препаратов и веществ.  Проанализировав ситуацию, мы упростили ряд правил, они стали гуманнее. Но сама возможность уголовной ответственности за выполнение уже смягченных правил всё равно должна быть.

Ирина Серегина: Со стороны Минздрава России как  нормативного регулятора в сфере здравоохранения по вопросу обезболивания была проведена серьезная работа, внесены дополнения в действующие нормативные документы. Упрощены процедуры выписки, отпуска и перевозки наркотических средств для обезболивания, увеличен срок действия рецепта на наркотические препараты до 15 дней, разрешен отпуск обезболивающих препаратов в ФАПах, в тех местах, где отсутствуют аптеки.

Решение этих вопросов сегодня в большей степени относится к организации этой работы на местах в субъектах Российской Федерации.

Даниил Строяковский: На мой взгляд, кампанейщина в отношении врачей есть. И если всё так и будет продолжаться, то мы получим следующую картину: Сибирь, колючая проволока, построенная ФСИН шикарная клиника, где работают осужденные медики. Всего за пять лет там наберется под две сотни отличных докторов, которые брали на себя ответственность. А ответственность на себя берут 10–15% врачей, которые не боятся. И люди будут проситься в эту клинику на лечение.

Вадим Клювгант: Важно помнить фундаментальную вещь: ответственность наступает только за виновные действия — а не за факт того, что произошло нечто плохое. Это всегда достойно сожаления, соболезнования, но это еще не основание притянуть к ответственности, тем более уголовной. Административная ответственность тоже таит большие опасности, особенно с недавних пор, когда возрожден советский институт административной преюдиции, и за второе или третье такое же административное нарушение наступает уголовная ответственность.

Ответственности без вины быть не может никакой — ни уголовной, ни административной, ни дисциплинарной. Здесь встает в полный рост презумпция доверия, презумпция добросовестности профессионала. Когда мы рассматриваем жалобы на адвокатов в рамках дисциплинарного производства, во главе стоит презумпция добросовестности адвоката. Я абсолютно убежден, что такая же презумпция добросовестности должна действовать в отношении врача.

 

Переэкзаменовка для врача

«Известия»: Несовершенство законодательства в области медпомощи бьет и по врачам, и по пациентам. Можно ли что-то изменить?

Дмитрий Костенников: Минздрав несколько лет подряд занимается вопросом правового регулирования качества медпомощи. К сожалению, этот процесс идет очень непросто. Но у нас есть законопроект, который уже внесен в правительство. Он посвящен именно этим вопросам.

«Известия»: Законопроект предполагает усиление контроля над врачами?

Дмитрий Костенников: Это не усиление контроля. Меняется понимание, что такое клинические рекомендации и протоколы лечения и по каким правилам они разрабатываются. Этот же законопроект предусматривает определенный механизм: что происходит, когда выявлено несоответствие качества оказанной медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи. Когда не произошло ничего серьезного, врач может быть привлечен к дисциплинарной ответственности администрацией организации, где он работает. Но главное — он должен направляться на внеочередную аккредитацию специалиста.

«Известия»: Кто будет проверять врачей, отправленных «на переэкзаменовку»?

Дмитрий Костенников: В состав комиссии входят члены профессионального сообщества, которые должны оценить степень подготовки врача. Если она не соответствует необходимому уровню, будет решаться вопрос  о его допуске к медицинской деятельности, возможно, он должен будет пройти дополнительное повышение квалификации.

Марина Лесникова: Пока эта система аккредитации специалистов работает только для выпускников. Но когда закон будет принят, в положение будут внесены изменения.

Николай Дронов, член Общественного совета и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ РФ: Ни в одном законе невозможно описать всё. Но система контроля качества медицинской помощи должна быть. Здесь определенная роль отводится страховым медицинским организациям, даже не Росздравнадзору. Однако возникает вопрос — где взять надлежащего уровня подготовленных экспертов в достаточном количестве, которые могли бы адекватно и беспристрастно оценить качество медицинской помощи?

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Николай Дронов, член Общественного совета и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ РФ

 

Московский пациент

«Известия»: В каких областях медицины больше всего жалоб?

Сергей Готье: Везде.

Даниил Строяковский: Везде. Нет ни одной области медицины, где нет ошибок. Но больше всего жалоб в Москве, потому что тут наиболее пассионарное население, которое чуть что бежит жаловаться. Здесь люди привыкли требовать. Это не значит, что в регионах помощь лучше — она гораздо хуже. Поэтому доставляют вертолетами или самолетами в Москву или Питер после автоаварии.

Дмитрий Костенников: Ошибочно полагать, что только в Москве хорошая медицина.

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Николай Дронов: Да, у нас есть Питер, Томск, Тюмень, Архангельск. Но люди всё равно едут в Москву. Вы знаете, что показатели смертности оказались в Москве выше предполагемых целевых показателей, предусмотренных городскими властями? Причина в том, что считали по субъекту, а органы ЗАГС выдают свидетельства по месту смерти. Многие сюда приезжают за последней надеждой и здесь умирают, к сожалению.

Ирина Серегина: В Росздравнадзор поступают обращения и жалобы граждан. Мы анализируем этот поток в расчете на 100 тыс. населения. Больше всего обращений  в прошлые годы поступало из Москвы. В 2017 году  больше всего жалоб поступило из Севастополя. А если говорить о специализации, то больше всего жалуются на акушерство и гинекологию, онкологию, стоматологию, пластическую хирургию и педиатрию.

«Известия»: При любом конфликте и споре очень важна качественная экспертиза. А в деле Елены Мисюриной, да и не только в нем, именно этот момент вызывает сомнения. Как у нас вообще обстоит дело с экспертизой?

Николай Дронов: Меня очень удивило назначение судебно-медицинской экспертизы в негосударственной медицинской организации. Бюро судебно-медицинских экспертиз департамента здравоохранения Москвы не в состоянии было выполнить в общем-то несложную экспертизу? Требовалось установить всего-навсего наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступлением вредных последствий.

Вадим Клювгант: Это распространенное явление в следственной практике. Я всё чаще сталкиваюсь с тем, что даже следственные органы федерального уровня поручают производство экспертиз не судебно-экспертным учреждениям, а частным экспертам. По странному совпадению, чем «специальнее» дело, тем чаще с этим сталкиваюсь.

Ирина Серегина: Закон о судебно-экспертной деятельности допускает это.

Вадим Клювгант: Но мы ведь оцениваем не только формальное соответствие букве закона, но и пытаемся понять смысл этих действий. Есть, к примеру, большая лаборатория СЭ Министерства юстиции в Москве, не раз доказавшая компетентность, а следователь СК РФ по особо важным делам назначает экспертизу в Самару. Причем эксперту, выбранному по не совсем понятным критериям. Это порождает вопросы при всей формальной допустимости.

 

Учеба до пенсии

«Известия»: Во время нашего разговора прозвучала цифра — 10–15% врачей готовы брать на себя ответственность. Значит ли это, что в целом профессиональный уровень снижается, а качество медицинского образования недостаточно высоко?

Даниил Строяковский: Наша система медобразования неэффективна и не отвечает современным требованиям. Врач всю жизнь занимается самообразованием, если этого хочет. Но это не стимулируется.

Я не апологет американского образования, но чтобы человек стал в США онкологом, уходит 5–6 лет тяжелейшей резидентуры, где ненормированный рабочий день, куча дежурств. Это немногие выдерживают. Но человеку, пока он учится, платят нормальные деньги. У нас  — стипендию, на которую нельзя прожить. Это в корне неправильно.

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Марина Лесникова: Слово в защиту медицинского образования. В последнее время внесено много изменений в законодательство в этой части. Преподаватели медицинских вузов получили право осуществлять медицинскую помощь, что несомненно повысило уровень практической подготовки. С 2016 года начался переход к новой системе оценки квалификации и допуска к профессиональной деятельности — аккредитации специалистов. Она основана на независимой оценке профессиональным сообществом уровня подготовки специалистов. Сейчас выпускник проходит трехстороннюю аккредитационную комиссию, в том числе очень жесткое тестирование, проверку практических навыков на симуляторе. Врач должен развиваться в течение всей жизни. Уже идет пилот по непрерывному образованию посредством сетевой формы обучения.

Готовятся и другие законодательные поправки. Через несколько лет мы планируем перейти на непрерывное образование, когда будет засчитываться самообразование врача и его участие в конференциях. Профессиональным сообществом разрабатываются профессиональные стандарты, в которых в том числе пересматриваются требования к образованию и обучению.

«Известия»: Можно ли считать историю Елены Мисюриной доказательством того, что у нас сформировалось гражданское общество?

Михаил Федотов: Конечно: мы в СПЧ получили обращение в ее защиту, под которым было семь тысяч живых подписей врачей из многих регионов страны. Гражданское общество — лучшая защита от произвола.

Строяковский Даниил: Всем стало легче, когда отпустили врача, создавшего в 52-й больнице одну из лучших гематологий в Москве. Но проблема не исчезла. В каждом регионе теперь есть медицинский отдел Следственного комитета. И люди, которые там работают, должны будут выдавать продукцию на-гора, сомнений в этом нет.

В итоге пострадают все — и пациенты, и врачи, которые сейчас принимают решения, берут на себя сложные и опасные операции. Но теперь они будут меньше рисковать. И на их место придут люди слабее, безответственнее. Ощущение «дела врачей» рождает понимание, что медицина-то закончится, если это сейчас не остановить.

Николай Дронов: Самое печальное в этой истории, что это — очередная попытка вбить клин между врачом и пациентом, что, с точки зрения интересов пациентов, абсолютно недопустимо.

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