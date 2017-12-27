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Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручил Минюсту «определить возможности» по снятию с медиков и фармацевтических работников ответственности за нарушение правил оборота обезболивающих, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Об этом говорится 27 декабря в соответствующем перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.

Как уточняется в документе, речь идет о лекарствах, «не обладающих высокой степенью общественной опасности». Вместе с Минюстом разработкой нового документа займутся Минздрав, МВД и Верховный суд.

Встреча с членами совета прошла 15 декабря. По ее итогам было дано девять поручений. 

Летом 2017 года член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер заявила, что менее 1% пациентов в ПНИ (Психоневрологический интернат), нуждающихся в обезболивании, получают его.

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