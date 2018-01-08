Прямой эфир

Страховые представители помогут пациентам разрешать конфликты с врачами

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2018 года страховые представители будут помогать в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Помимо этого, страховые поверенные будут мотивировать застрахованных пациентов выполнять врачебные предписания.

Чтобы воспользоваться их услугами, нужно обратиться в страховую медицинскую компанию, которая выдавала полис ОМС.

«[С 2018 года] вводится третий уровень страховых представителей, которые начнут реализовывать функции по мотивированию застрахованных лиц к выполнению рекомендаций врача <…>, а также по разбору конфликтных ситуаций и спорных случаев, при необходимости — по оказанию правовой помощи», –– приводит ТАСС сообщение ФОМСа.

Первый уровень страховых представителей был введен в 2016 году. В России

начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС, представители которых консультируют по вопросам организации, получении медицинской помощи по программам ОМС и помогают в выборе и прикреплении к медицинской организации.

Страховые представители второго уровня начали работу в 2017 году. В их задачи входит информирование застрахованных, контроль прохождения диспансеризации.

1 января портал iz.ru сообщал, что с 2018 года иностранные граждане и беженцы в России должны будут возобновить медицинскую страховку из-за поправок в правилах выдачи полисов ОМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гериатрическая помощь пациентам старшего возраста впервые включена в ОМС
В Совете Федерации предлагают ликвидировать ФОМС
В Совете Федерации предлагают ликвидировать ФОМС
Систему обязательного медстрахования, существующую с 1993 года, сенаторы считают неподходящей в условиях кризиса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017