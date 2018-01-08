Страховые представители помогут пациентам разрешать конфликты с врачами

С 2018 года страховые представители будут помогать в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Помимо этого, страховые поверенные будут мотивировать застрахованных пациентов выполнять врачебные предписания.

Чтобы воспользоваться их услугами, нужно обратиться в страховую медицинскую компанию, которая выдавала полис ОМС.

«[С 2018 года] вводится третий уровень страховых представителей, которые начнут реализовывать функции по мотивированию застрахованных лиц к выполнению рекомендаций врача <…>, а также по разбору конфликтных ситуаций и спорных случаев, при необходимости — по оказанию правовой помощи», –– приводит ТАСС сообщение ФОМСа.

Первый уровень страховых представителей был введен в 2016 году. В России

начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС, представители которых консультируют по вопросам организации, получении медицинской помощи по программам ОМС и помогают в выборе и прикреплении к медицинской организации.

Страховые представители второго уровня начали работу в 2017 году. В их задачи входит информирование застрахованных, контроль прохождения диспансеризации.

1 января портал iz.ru сообщал, что с 2018 года иностранные граждане и беженцы в России должны будут возобновить медицинскую страховку из-за поправок в правилах выдачи полисов ОМС.