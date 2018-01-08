Гериатрическая помощь пациентам старшего возраста впервые включена в ОМС

В тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) включена гериатрическая медицинская помощь для пациентов старшего возраста.

Информацию об этом распространила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в понедельник, 8 января.

Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», сообщает ТАСС.

Отмечается, что гериатрическая медицинская помощь — это помощь пациентам старших возрастных групп при старческих заболеваниях и их профилактика.

В 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года, сообщает портал iz.ru. Это рекорд за всю историю измерений.

Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что во многом такие благоприятные изменения стали возможны благодаря программам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрения технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалификации врачей.