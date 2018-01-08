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Субвенция ФОМСу в размере 1,871 млрд руб. обеспечит рост зарплат врачей

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Рост зарплат врачей будет обеспечен субвенцией Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018 год в размере 1,871 млрд рублей.

Информацию об этом в понедельник, 8 января, распространила пресс-служба ФОМСа.

«Размер субвенции обеспечит выполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы медицинским работникам», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, субвенция подразумевает индексацию роста потребительских цен на лекарства на 4%.

29 декабря портал iz.ru рассказал, что в 2017 году был расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Список дополнили 60 новыми лекарствами. Цены на ЖНВЛП регулирует государство и не позволяет производителям и аптекарям завышать их.

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