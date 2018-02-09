Граждане смогут записаться к врачу по картам «Мир»

Карта «Мир» перестает быть только платежным средством, заимствуя функции у других документов. С помощью «Мира» можно будет записаться на прием к врачу онлайн и купить лекарства в аптеках по электронному рецепту. Новый сервис станет доступен уже к концу 2018 года, рассказали "Известиям" источник, близкий к ЦБ, а также два банкира, знакомых с ситуацией. Национальная карта при этом будет "ключом доступа" к услуге, уточнили в НСПК (оператор платежной системы «Мир"). Расширение возможностей платежных средств - общемировая тенденция, отмечают эксперты - в отдельных странах карты уже используются как удостоверение личности, водительские права и даже как заграничный паспорт.

Набор приложений к карте «Мир» может пополниться очередным социальным функционалом. С его помощью россияне получат электронный доступ к медицинским услугам, таким как запись к врачу и покупка медикаментов. Попасть к доктору можно будет с помощью терминалов, расположенных в поликлиниках. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к ЦБ, а также два банкира, попросивших сохранить анонимность.

— Новая функция медицинского приложения начнет действовать в 2018 году, — уточнили в банковских кругах.

Такая возможность уже реализована на технологическом уровне, отметили в НСПК. Карта «Мир» буде идентификатором доступа, то есть на самой карте информация о конкретном человеке размещаться не будет. Данные о держателе «пластика» содержатся в базе поликлиники, а о выписанных рецептах — в аптеках, связанных с медучреждениями. Начальник управления развития продуктов Бинбанка Андрей Охорзин отметил, что электронный рецепт нельзя потерять. Можно лишь утратить саму карту, которая служит ключом к услугам.

В НСПК не уточнили, в какие сроки будет запущено новое приложение. Там лишь подчеркнули, что в дальнейшем банки-эмитенты карт будут сами решать, какие нефинансовые сервисы добавить на «пластик», исходя из потребностей своих клиентов и совместимости с инфраструктурой того или иного региона.

В банках из топ-50, опрошенных «Известиями», не ответили на вопрос о своей заинтересованности по внедрению нового функционала. Представители кредитных организаций ограничились лишь заявлениями о перспективности этой идеи.

Не все банки будут участвовать во внедрении медицинского приложения к картам «Мир» из-за технических сложностей и серьезных финансовых затрат, считает директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова. В Новикомбанке уточнили, что реализация любого проекта в сфере IT стоит довольно дорого: сумма может варьироваться от 2 млн до нескольких десятков миллионов рублей.

По мнению Елены Биндусовой, дополнительный сервис в виде медицинского приложения расширит сферу применения карт «Мир», и чем больше будет подобных возможностей, тем популярнее они станут. Запись к врачу онлайн и покупка лекарств особенно актуальны для старшего поколения. Такая возможность привлечет больше внимания к картам «Мир», особенно если о них будут рассказывать в поликлиниках, добавила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

- Функционал платежных карт стремительно расширяется не только в России, но и во всем мире. В некоторых странах, например, на Мальдивах, уже есть банковские карточки, которые можно использовать и как национальную ID-карту, водительские права, а также как страховой полис и даже паспорт для путешествий за границу, напомнил управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

По закону пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений с 1 июля 2018 года должны быть переведены на карты «Мир». За 2017 год рост числа пользователей этих карт, по данным НСПК, составил 63%: сейчас на руках у населения более 31 млн штук (10% от количества всех карт в стране). При этом на безналичные операции по картам «Мир» приходится уже 80% от всех совершенных по ним трансакций.