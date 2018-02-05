Дело Елены Мисюриной всколыхнуло медицинское сообщество. Около 100 тыс. человек подписали петицию с требованием пересмотреть обвинительный приговор врачу. На ее защиту встали многие деятели медицины. В итоге решения апелляционной инстанции Елена Мисюрина будет дожидаться дома — Мосгорсуд выпустил ее из СИЗО.

Но обвинительный приговор пока не отменен, и множество врачей не знают, как работать и лечить пациентов дальше. Елена Мисюрина не выполняла сложных операций, но в результате оказалась на скамье подсудимых и получила два года лишения свободы.

Профессия врача всегда сопряжена с множеством рисков. Это может быть и врачебная ошибка, и просто несчастный случай. В ситуации с Еленой Мисюриной медицинское сообщество в один голос заявило о том, что речи о врачебной ошибке идти не может. По данным следствия, причиной смерти пациента стала неправильно проведенная трепанобиопсия — процедура взятия образца костного мозга. Однако, по мнению многих медиков, кровоизлияние, приведшее к летальному исходу, стало следствием онкологического заболевания.

Существуют профессиональные медицинские стандарты, по которым можно проанализировать, была допущена врачебная ошибка или действующий протокол лечения дал сбой.

Во многих странах мира, если происходит несчастный случай, профессиональное сообщество совместно дает оценку действиям лечащего врача пациента и принимает решение о его дальнейшей судьбе. Если врач допустил ошибку, его отстраняют. Но если были обнаружены пробелы в протоколе лечения, то именно такие случаи позволяют улучшить качество здравоохранения, понять, почему та или иная схема дала сбой и как ее исправить. Перевод проблемы в плоскость уголовной ответственности не позволит найти правильного решения, а летальные случаи могут повториться.

В мире не распространена практика уголовного наказания для медика, чьи действия привели к смерти пациента. Зато специалиста могут отстранить от врачебной практики. Это всё равно что профессиональное убийство, но человека не лишают свободы.

Елене Мисюриной же не просто хотят дать два года колонии. Она еще и ответчик по гражданскому иску: родственники погибшего пациента попросили 17 млн рублей в качестве моральной компенсации. У простого медицинского работника вряд ли есть такая сумма.

В США, Канаде, странах Евросоюза давно действует система страхования ответственности врача. Если с пациентом произошел несчастный случай, компенсацию ему или его родственникам выплачивает страховая компания.

Медикам важно не забывать вести записи о пошаговом лечении пациента. Они подтверждают, что врач сделал всё в соответствии с требованиями, которые ему предъявляет законодательство и профессиональное сообщество. То, что врач действовал по протоколу и не допустил ошибку. Хотя медики жалуются, что их излишне перегружают бумажной волокитой, это страхует их от нежелательных рисков. В медицинском сообществе что не записано, того не существует. Поэтому можно сказать, что эти «бумажки» врач пишет не для себя, а для прокурора.

Записи сейчас ведутся преимущественно в бумажном виде, но нужно стремиться к тому, чтобы был один общий электронный учет, некая программа, где бы и государственные, и частные медицинские организации хранили всю информацию о лечении пациента. И ее невозможно было исправить постфактум. Потому что сейчас в ряде случаев возникает вопрос о подлинности записей.

Эту электронную систему должно ввести государство, как и обязательное страхование ответственности для врачей, а также замену уголовного наказания на отстранение от профессиональной деятельности. Потому что сегодня медики и пациенты в полном объеме не защищены. И никто не может гарантировать, что ситуации, подобные делу Елены Мисюриной, не повторятся. Государство должно позаботиться об объективности расследований, о том, чтобы из медика не делали крайнего.

Автор — директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента

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