Россияне считают платные медуслуги более качественными

Около трети пациентов, которым требовалась консультация специалиста в 2017 году, шли к платным врачам. Главной причиной такого выбора граждане называют качество и надежность услуг. По мнению экспертов, в платной медицине россиян подкупает возможность быстро получить помощь, но она не обязательно будет высокого качества.

В 2017 году 71% пациентов, обратившихся за медпомощью, шли к врачам-специалистам. Треть из них (31%) получили платные консультации, причем как в частных, так и в государственных клиниках. В городах раскошелиться пришлось каждому третьему (33%), на селе - каждому четвертому больному (25%), показало исследование Росстата.

Главной причиной обращения за платными услугами и горожане, и селяне назвали качество консультаций: треть платных пациентов (33%) считают медуслуги по ОМС недостаточно надежными. Два года назад (в 2015-м) на качество работы «бесплатных» врачей жаловались 25% сельских жителей.

Для горожан вторая по весомости причина – большие очереди и необходимость предварительной записи к врачам по ОМС. Ее указали 27% пациентов. На селе другая проблема стоит острее – 27% пациентов платных врачей заявили, что нужных им «бесплатных» специалистов нет в ближайших поликлиниках.

Каждый восьмой пациент, нуждавшийся в услугах врачей-специалистов в 2017 году, не смог их получить, потому что варианта с бесплатной консультацией или обследованием не было, а денег на это он не нашел. Ранее «Известия» сообщали, что в топ-3 самых недоступных специалистов входят неврологи, кардиологи и эндокринологи.

Эксперты говорят, что пациенты субъективно оценивают качество платных консультаций.

— Многие люди считают качеством доступность медицины и вежливость персонала, — отметила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. — Реально оценить качество помощи они просто не в состоянии — не имеют специальных знаний.

Эксперт отметила, что в частных клиниках совершается значительно больше врачебных ошибок и провоцируется больше осложнений. Просто потому, что врачей заставляют назначать много лишних процедур. Больше всего нареканий на последствия платного лечения — в косметологии и стоматологии. Кроме того, по словам Ларисы Попович, зачастую в частных клиниках работают те же самые врачи, что и в государственных.

Это подтверждают данные опроса фонда независимого мониторинга «Здоровье», проведенного в мае 2017 года среди 4,3 тыс. медработников из 84 субъектов РФ. Выяснилось, что пятая часть (21%) врачей, трудящихся в государственных и муниципальных клиниках, подрабатывают в коммерческом секторе.

Исполнительный директор Национальной ассоциации медицинских организаций Сергей Мисюлин пояснил «Известиям», что в платные клиники пациентов приводят барьеры на пути к получению бесплатных услуг.

— Чтобы попасть к узкому специалисту, человек должен сначала записаться к терапевту, отсидеть к нему очередь, а потом еще одну — непосредственно к специалисту. Записаться тоже непросто. Чем проходить через все эти круги ада, люди идут в частную медицину. Не потому что услуга будет лучше, а потому что ее реально можно получить, — рассказал Сергей Мисюлин.

В Минздраве признали, что в последние годы расходы населения на медпомощь увеличиваются, и объяснили это ростом инфляции и, соответственно, тарифов. Это характерно практически для всех стран мира с развитой медициной, заявили «Известиям» в ведомстве. При этом расходы бюджета растут сопоставимо.

Вместе с тем, по данным министерства, расходы на госмедицину покрываются за счет средств граждан не более чем на 7%. Например, в 2011 году этот показатель составлял 6,7%, в 2016-м — 6,85%.