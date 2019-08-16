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Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

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Фото: Depositphotos
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Масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои могут защитить от вирусов и стать профилактикой острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в местах большого скопления людей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов», — сказал он журналистам агентства городских новостей «Москва».

По словам специалиста, помимо традиционного использования масел в аромалампах и добавления их в ванны, их можно нанести на носовой платок и взять его с собой. Специалист отметили, что другие масла — лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы — обладают расслабляющим и успокаивающим эффектом, что является способом профилактики стресса в мегаполисе.

15 августа американские ученые заявили, что лавандовое масло может способствовать аномальному росту груди у молодых девушек.

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