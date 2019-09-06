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Названы необходимые для женской красоты продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Некоторые виды продуктов могут не только улучшить общее состояние организма, но и положительно повлиять на внешний вид, поддержать природную красоту, считают эксперты.

Так, желающим сохранить стройность и привлекательность необходимо добавить в рацион молочные продукты и тофу, пишет «Медикфорум».

Они богаты кальцием, который улучает состояние волос, ногтей, костей, зубов и содействуют укреплению мышц.

Также стоит обратить внимание на красную рыбу. Все ее сорта полезны для женского организма за счет обилия в них омеги-3.

«Медики советуют женщинам употреблять семгу или горбушу минимум дважды в неделю, это позволяет предотвратить появление ранних морщин. Данные кислоты повышают показатели упругости и эластичности кожи», — говорится в материале.

Полезны и продукты, содержащие витамин С, который является сильным антиоксидантом и улучшает иммунитет, защитные функции организма и состояние кожи.

Также эксперты советуют минимум два раза в неделю употреблять брокколи. Этот овощ препятствует размножению бактерий в организме и продлевает молодость.

Вкусным и полезным для сохранения красоты назван и шоколад (темный и горький). В его составе — магний, медь, цинк и фосфор, то есть микроэлементы, стабилизирующие гормональный фон.

16 августа специалисты перечислили продукты, вызывающие старение кожи.

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