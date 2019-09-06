Дженнифер Энистон назвала самый страшный признак старости

50-летняя американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что не чувствует себя на свой возраст, однако есть один признак старения, которого она тщательно старается избежать, пишет InStyle.

«Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы», — отметила Энистон. По ее словам, из-за этого она каждый месяц посещает салон красоты и личного колориста.

В то же время артистка призналась, что ее удивляют комплименты, затрагивающие возраст.

«Физически я чувствую себя невероятно. Так что для меня странно, что внезапно я слышу фразы типа: «Ты выглядишь потрясающе для своего возраста». Я думаю, нам нужно сформировать некий этикет вокруг таких высказываний», — добавила она.

В январе сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой.