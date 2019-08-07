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Найден легкий способ затормозить старение мозга

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Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik/moodboard
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Для того, чтобы избежать деменции в возрасте после 50 лет и в целом затормозить старение мозга, необходимо поддерживать социальную активность. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, пишет MedicalXress.

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Специалисты провели исследование с участием 10 228 человек. В период с 1985 по 2013 годы добровольцев опрашивали о частоте их социальных контактов с друзьями, родственниками и знакомыми, а также просили пройти тестирование когнитивных способностей для отслеживания функционирования и состояния мозга.

Выяснилось, что риск развития слабоумия после 60 лет снижается при активном общении с другими людьми.

Так, вероятность появления деменции у тех, кто встречался с друзьями и родными ежедневно, уменьшалась на 12% по сравнению с теми, кто общался с ними не чаще раза в несколько месяцев.

В апреле ученые из Бостонского университета заявили, что риск развития деменции можно снизить благодаря 2,5 часам физической активности в неделю.

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