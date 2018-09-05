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Ученые смогут предсказать развитие деменции за 10 лет до ее появления

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ученые из Дании нашли способ предсказывать появление деменции за 10 лет до начала ее развития. Новый метод основан на анализе возраста, пола и различия в генах.

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В статье, опубликованной 4 сентября в Canadian Medical Association Journal, ученые отмечают, что деменция является одной из главных причин нетрудоспособности людей в пожилом возрасте. Единственный способ победить заболевание –– его профилактика.

К факторам, влияющим на появление деменции, относятся возраст, пол и различия в генах, кодирующих белок аполипопротеин E.

Исследователи пояснили, что чаще всего болезнью Альцгеймера, которая примерно в 70% случаев является причиной деменции, страдают женщины, кроме того, она развивается в старческом возрасте. Что касается аполипопротеина E, то одна из его разновидностей (APOE4) напрямую влияет на развитие болезни Альцгеймера.

Ученые проанализировали данные 104 537 пациентов с деменцией и обнаружили, что комбинирование возраста, пола и вариации в гене APOE помогают определить группы с высоким риском развития деменции.

Таким образом, для 60-летних женщин и мужчин с генотипом APOE4 риск развития болезни составляет 6% и 7% соответственно.

Для 70-летних он возрастает до 16% и 12%, а для группы за 80 — 24% и 19%.

Ученые уверены, что их открытие позволит предсказывать появление болезни за 10 лет до ее начала.

3 августа сообщалось, что международная группа ученых из Великобритании и Франции установила, что у людей, отказавшихся от алкоголя, увеличивается риск деменции.

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