Ученые смогут предсказать развитие деменции за 10 лет до ее появления
Ученые из Дании нашли способ предсказывать появление деменции за 10 лет до начала ее развития. Новый метод основан на анализе возраста, пола и различия в генах.
В статье, опубликованной 4 сентября в Canadian Medical Association Journal, ученые отмечают, что деменция является одной из главных причин нетрудоспособности людей в пожилом возрасте. Единственный способ победить заболевание –– его профилактика.
К факторам, влияющим на появление деменции, относятся возраст, пол и различия в генах, кодирующих белок аполипопротеин E.
Исследователи пояснили, что чаще всего болезнью Альцгеймера, которая примерно в 70% случаев является причиной деменции, страдают женщины, кроме того, она развивается в старческом возрасте. Что касается аполипопротеина E, то одна из его разновидностей (APOE4) напрямую влияет на развитие болезни Альцгеймера.
Ученые проанализировали данные 104 537 пациентов с деменцией и обнаружили, что комбинирование возраста, пола и вариации в гене APOE помогают определить группы с высоким риском развития деменции.
Таким образом, для 60-летних женщин и мужчин с генотипом APOE4 риск развития болезни составляет 6% и 7% соответственно.
Для 70-летних он возрастает до 16% и 12%, а для группы за 80 — 24% и 19%.
Ученые уверены, что их открытие позволит предсказывать появление болезни за 10 лет до ее начала.
3 августа сообщалось, что международная группа ученых из Великобритании и Франции установила, что у людей, отказавшихся от алкоголя, увеличивается риск деменции.