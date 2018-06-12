Ученые впервые вылечили последствия деменции

Американские ученые из Университета Темпл смогли раскрыть некоторые прежде неизвестные аспекты развития нейродегенеративных процессов и частично обратить их вспять.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Neurobiology, свои открытия они испытали на мышах.

Исследование показало, что сигнальные молекулы лейкотриены, известные своим негативным влиянием на легкие и вызывающие бронхоспазм, играют заметную роль при различных формах деменции.

Обнаружив это, ученые выяснили, что блокирование лейкотриенов может обратить вспять нанесенные повреждения мозга при болезни Альцгеймера и других подобных заболеваниях.

Нейродегенеративные болезни ведут к усиливающимся проблемам в работе памяти и выполнении других сложных когнитивных функций. Их механизмы сложны и до сих пор недостаточно изучены, что делает их неизлечимыми.

Ранее в июне японские ученые установили, что слишком долгий сон может повысить риск развития деменции и преждевременной смерти у человека старше 60 лет.