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Ученые добыли стакан пресной воды из пустынного воздуха

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские ученые из Университета Беркли смогли извлечь стакан воды из сухого пустынного воздуха, сообщает Science Advances.

Еще в прошлом году исследователи представили прибор, который, по их словам, мог извлекать пары воды из воздуха, для чего были нужны только тепло и солнечный свет.

Испарения задерживались внутри пористого материала, который ученые назвали «металл-органический каркас», созданного из средства для удаления накипи и атомов циркония. В этом году процесс был удешевлен за счет замены атомов циркония на атомы алюминия.

7 июня американские социологи Жаклин Вонг и Эндрю Пеннер из Калифорнийского университета сообщили, что женщины, наносящие макияж перед работой, зарабатывают больше денег.

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