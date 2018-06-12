Ученые добыли стакан пресной воды из пустынного воздуха

Американские ученые из Университета Беркли смогли извлечь стакан воды из сухого пустынного воздуха, сообщает Science Advances.

Еще в прошлом году исследователи представили прибор, который, по их словам, мог извлекать пары воды из воздуха, для чего были нужны только тепло и солнечный свет.

Испарения задерживались внутри пористого материала, который ученые назвали «металл-органический каркас», созданного из средства для удаления накипи и атомов циркония. В этом году процесс был удешевлен за счет замены атомов циркония на атомы алюминия.

7 июня американские социологи Жаклин Вонг и Эндрю Пеннер из Калифорнийского университета сообщили, что женщины, наносящие макияж перед работой, зарабатывают больше денег.