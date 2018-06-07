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Ученые рассказали о влиянии внешнего вида на заработок

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Женщины, наносящие макияж перед работой, зарабатывают больше денег. К такому выводу пришли американские социологи Жаклин Вонг и Эндрю Пеннер из Калифорнийского университета. 

Как сообщает портал Indy100, исследователи проанализировали данные 14 тыс. работников. Отчет об исследовании эксперты опубликовали в научном журнале Research in Social Stratification & Mobility.

По итогам опросов ученые пришли к выводу, что существует зависимость между заработком респондентов и усилиями, которые они прикладывают перед рабочим днем, чтобы лучше выглядеть. Так, женщины, которые используют декоративную косметику перед работой, зарабатывают больше остальных.

Закономерность справедлива и относительно мужчин. Эксперты полагают, что презентабельный ухоженный вид говорит о собранности сотрудника. Люди, которые находят время по утрам для приведения себя в порядок, кажутся более организованными. Это подкупает работодателя и вызывает у него доверие. 

В апреле этого года социологи Сатоши Канадзава (Лондонская школа экономики и политических наук) и Мэри Стилл (Университет штата Массачусетс) в результате опроса выяснили, что красота не влияет на заработок. Они начали исследование в 1994 году, когда респондентам было по 16 лет и затем опросили их спустя годы, когда им исполнилось 29. Те участники эксперимента, которые считались некрасивыми в подростковом возрасте, в дальнейшем приносили домой больше средств, чем остальные. 

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