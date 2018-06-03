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Эксперты назвали отпугивающие покупателей рекламные фразы

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Helmut Meyer zur Capellen
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Социологи выяснили, какие надписи на упаковке продукта отпугивают потребителей в США.

По данным компании Morning Consult, хуже всего американские покупатели реагируют на слово «веган» и производные от него. 35% респондентов сказали, что эти слова снижают их интерес к продукту. Лишь 17% признались, что с большой охотой покупают товары именно с такой надписью на упаковке.

Кроме того, в список слов, которые вредят продажам, также попали «диетический», «без сахара» и «обезжиренный». От 20 до 30% участников опроса заявили, что подобные характеристики товара снижают интерес покупателей.

По мнению авторов исследования, такая реакция объясняется тем, что диетические продукты считаются менее вкусными, пишет «Комсомольская правда».

Вместе с тем самыми привлекательными большинство опрошенных (от 70 до 80%) назвали слова «свежий», «фермерский», «питательный».

Кроме того, эксперты выяснили, что 82% американцев не стали бы переплачивать $0,5 за товар, на упаковке которого значится, что при изготовлении «не пострадало ни одно животное» или «изготовлено без вреда для окружающей среды».

В августе прошлого года Роспотребнадзор предложил странам Евразийского экономического союза идею трехцветной маркировки, которая позволит наглядно представлять покупателям продуктов питания информацию об их пищевой ценности. 1 июня Роспотребнадзор сообщил, что первой добровольно промаркировала свою продукцию одна из компаний, производящих мороженое.

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