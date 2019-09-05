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Актриса Кара Делевинь съела крысу

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Британская модель и актриса Кара Делевинь в эфире шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon призналась, что однажды съела дохлую крысу. Запись программы опубликована на YouTube.

По словам актрисы, она всегда была фанаткой ведущего шоу «Выжить любой ценой» Беара Гриллса и очень хотела попасть в его передачу. В итоге такое предложение она получила, а в одном из походов на обед Гриллс предложил ей мертвую крысу.

«Я съела крысу. Мы спускались с холма, и я увидела торчащий хвост. И я такая: «Это что? Крыса?» А он ответил: «Отлично, это наш обед», — рассказала Делевинь.

Она отметила, что блюдо из крысы оказалось не таким уж плохим, хотя мясо было не первой свежести.

1 сентября сообщалось, что известный британский садист и каннибал Грэм Фишер стал поваром.

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