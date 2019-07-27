Прямой эфир

В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

0
Фото: Global Look Press/Carsten Rehder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого. Об этом 27 июля сообщает издание Daily Mail.

Правоохранители нашли тело 46-летней женщины в ее доме. Оберхансли вскрыл ее в ванной комнате. Также недалеко от тела находились части черепа с мозгом, а в мусоре полицейские обнаружили сковородку, щипцы и салфетки со следами крови.

По результатам проведенной экспертизы, женщина умерла в результате многочисленных колотых ран. Сам Оберхансли сознался в том, что убил подругу и съел ее внутренние органы.

Издание уточнило, что в 1998 году он убил свою девушку и на момент нового преступления находился на условно-досрочном освобождении. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

10 июля в московском отеле нашли тело убитой девушки. Выяснилось, что ее молодой человек задушил девушку случайно, из ревности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщину убили на глазах у ее ребенка на детской площадке в Подмосковье
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017