В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого. Об этом 27 июля сообщает издание Daily Mail.

Правоохранители нашли тело 46-летней женщины в ее доме. Оберхансли вскрыл ее в ванной комнате. Также недалеко от тела находились части черепа с мозгом, а в мусоре полицейские обнаружили сковородку, щипцы и салфетки со следами крови.

По результатам проведенной экспертизы, женщина умерла в результате многочисленных колотых ран. Сам Оберхансли сознался в том, что убил подругу и съел ее внутренние органы.

Издание уточнило, что в 1998 году он убил свою девушку и на момент нового преступления находился на условно-досрочном освобождении. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

10 июля в московском отеле нашли тело убитой девушки. Выяснилось, что ее молодой человек задушил девушку случайно, из ревности.