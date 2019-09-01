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Известный каннибал из Британии стал поваром

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Британский садист и каннибал Грэм Фишер, задушивший свою соседку и питавшийся ее плотью, стал поваром в самой известной и старейшей психлечебницы в Великобритании. Об этом пишет газета The Mirror со ссылкой на письмо мужчины, которое он написал своему приятелю.

Сейчас Фишер отбывает наказание в психиатрической больнице строгого режима Бродмур (поселок Кроуторн), так как во время суда он был признан невменяемым. В письме своему приятелю Фишер признался, что любит готовить, особенно ему нравится заниматься выпечкой и приготовлением курицы карри.

«Однако мой личный фаворит — тосты с сыром, помидорами и луком, запеченные в духовке», — отметил он в письме.

В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд, после чего частично съел ее. Спустя восемь дней он задушил проживавшую поблизости 75-летнюю Бэрил О'Коннор, которая была обнаружена у себя дома. Найти убийцу удалось только в 2008 году.

27 июля сообщалось, что в США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.

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