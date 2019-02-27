Жена «краснодарского каннибала» получила 10 лет колонии

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Наталью Бакшееву к десяти годам колонии за подстрекательство мужа к жестокому убийству знакомой. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Суд квалифицирует действия подсудимой как подстрекательство к убийству... Бакшееву признать виновной в совершении преступления... и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев», — говорится в постановлении.

Отмечается, что муж осужденной Дмитрий Бакшеев в настоящее время ждет слушания в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не может находиться в СИЗО.

21 февраля сообщалось, что прокурор попросил для 35-летней Бакшеевой 12 лет лишения свободы. 5 февраля на Кубани суд присяжных из 12 человек признал ее виновной в подстрекательстве к убийству.

В 2017 году супруг Бакшеевой по ее просьбе убил их новую знакомую, с которой ранее у женщины произошел конфликт.

Мужчина расправился с жертвой, расчленил тело и частично его забрал. После он сделал селфи с фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили в полицию.