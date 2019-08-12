В США аллигатор съел питбуля на глазах хозяйки

В американском городе Оберндейл (штат Флорида) огромный аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера по кличке Танк во время его прогулки возле пруда. Об этом сообщает Bay News 9.

Как рассказала хозяйка собаки Синтия Робинсон, она гуляла с Танком возле водоема, когда аллигатор выпрыгнул из воды и за доли секунды утащил пса с собой.

«Он был таким быстрым. У Танка не было ни малейшего шанса», — отметила она.

По словам Робинсон, длина аллигатора составляла не менее трех метров. После произошедшего к пруду прибыли специалисты по отлову аллигаторов.

В прошлом году сообщалось, что во Флориде аллигатор съел женщину.