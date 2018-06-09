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Аллигатор съел женщину во Флориде

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Фото: Depositphotos.com
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В американском штате Флорида аллигатор затащил женщину в озеро, когда та выгуливала своих собак. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в природном парке Silver Lakes Rotary 8 июня. 47-летняя Сидзука Мацуки гуляла в парке со своими питбультерьерами, когда на нее напала огромная рептилия и утащила в воду. Оставшиеся без присмотра собаки, одна из которых тоже пострадала от нападения аллигатора, привлекли внимание людей, и на озеро направили охотников и водолазов. Аллигатор был уничтожен, при вскрытии внутри него обнаружили останки жертвы. Женщину признали мертвой, сообщает телеканал «360».

7 июня во Флориде крокодил отправил полицейского в нокаут ударом головы.

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