Аллигатор съел женщину во Флориде

В американском штате Флорида аллигатор затащил женщину в озеро, когда та выгуливала своих собак. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в природном парке Silver Lakes Rotary 8 июня. 47-летняя Сидзука Мацуки гуляла в парке со своими питбультерьерами, когда на нее напала огромная рептилия и утащила в воду. Оставшиеся без присмотра собаки, одна из которых тоже пострадала от нападения аллигатора, привлекли внимание людей, и на озеро направили охотников и водолазов. Аллигатор был уничтожен, при вскрытии внутри него обнаружили останки жертвы. Женщину признали мертвой, сообщает телеканал «360».

7 июня во Флориде крокодил отправил полицейского в нокаут ударом головы.