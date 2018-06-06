В Госдуме поддержали законопроект о запрете держать дома тигров и крокодилов

Госдуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных и их обязательной регистрации. Соответствующее решение принял комитет нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды.

Документ предполагает ограничить возможность содержания опасных диких животных, в том числе тигров, крокодилов, медведей, леопардов и т.д. Также владельцев потенциально опасных животных обяжут зарегистрировать своих питомцев, приобретенных до 1 июля 2019 года, сообщает ТАСС.

Норма о регистрации животных затронет специализированные организации — зоопарки и цирки. Кроме того, предполагается регистрация и «собак потенциально опасных пород».

«Регистрация будет осуществляться как учет и идентификация животных в соответствии с действующими нормами законодательства о ветеринарии», — говорится в пояснительной записке.

Госдума может рассмотреть данный законопроект в первом чтении 19 июня.